2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112550573

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 112550573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 190,2804

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1697530

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112550573

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Isparta Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,2804

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1697530

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 183,32598

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1743123

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52