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2021 İstanbul Arel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202351748

202351748 | İstanbul Arel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Arel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202351748

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Arel Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 202351748 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi   , Vakıf , İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 16 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İstanbul Arel Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Arel Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202351748   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 16

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-3

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