2021 İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202390092
202390092 | İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 202390092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Sinema ve Televizyon Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 337,1318
İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Tavan Puan: 354,49824
İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 91094
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202390092
ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,1318
Tavan Puan: 354,49824
Başarı Sıralaması: 91094
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,15162
Tavan Puan: 367,04522
Başarı Sıralaması: 57825
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,9635
Tavan Puan: 354,02007
Başarı Sıralaması : 66300
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.