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2021 İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202390189

202390189 | İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202390189

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Arel Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü tercih kod numarası 202390189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi   , Vakıf , Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban Puanı: 386,01935

İstanbul Arel Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Arel Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 142546

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202390189   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 386,01935

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 142546

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,71399

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  103622

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: Doldu-2

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