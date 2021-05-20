2021 İstanbul Aydın Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202490626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202490626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 426,83775

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 452,69398

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 9421

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490626

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,83775

Tavan Puan: 452,69398

Başarı Sıralaması: 9421

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,5617

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 7453

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 424,61753

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 7380

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,01373

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 4863

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.