2021 İstanbul Aydın Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan | 202411906
202411906 | İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202411906 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 337,42095
İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 380,03080
İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 90442
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202411906
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,42095
Tavan Puan: 380,03080
Başarı Sıralaması: 90442
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,02113
Tavan Puan: 411,33611
Başarı Sıralaması: 67479
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,02362
Tavan Puan: 360,37539
Başarı Sıralaması : 77000
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,07026
Tavan Puan: 374,41376
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 164259
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.