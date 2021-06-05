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2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202455096

202455096 | İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202455096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Aydın Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 202455096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   , Vakıf , Anestezi  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 308,30058

İstanbul Aydın Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 423443

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202455096   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 308,30058

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 423443

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,78472

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  373651

Kontenjan 2019:  7+0

Yerleşen 2019: Doldu-7

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