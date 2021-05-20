2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202412164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 202412164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Arapça Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Arapça Öğretmenliği Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 389,30284

İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 460,95372

İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 18669

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202412164

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 389,30284

Tavan Puan: 460,95372

Başarı Sıralaması: 18669

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,10035

Tavan Puan: 425,23932

Başarı Sıralaması: 20757

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 351,295

Tavan Puan: 394,49582

Başarı Sıralaması : 22900

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,67577

Tavan Puan: 387,86522

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21674

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.