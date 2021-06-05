2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202457214
202457214 | İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 202457214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 59 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 252,3771
İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 900600
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202457214
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 252,3771
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 900600
Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 59
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,80841
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1310927
Kontenjan 2019: 54+0
Yerleşen 2019: Doldu-54