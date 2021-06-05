2021 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2049503922021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1003517732021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076502752021 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1064901432021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1026901302021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1073901232021 Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1020900752021 Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1020900582021 Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089721992021 Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108953324
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2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202457214

202457214 | İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202457214

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Aydın Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi     Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 202457214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   , Vakıf , Aşçılık  Bölümü , Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 252,3771

İstanbul Aydın Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 900600

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202457214   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi  

FAKÜLTE: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,3771

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 900600

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 59

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,80841

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1310927

Kontenjan 2019:  54+0

Yerleşen 2019: Doldu-54

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