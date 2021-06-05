2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202452463

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 202452463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü , Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 246,90409

İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Başarı Sıralaması: 963386

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202452463

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,90409

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 963386

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,88915

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 662813

Kontenjan 2019: 2+0

Yerleşen 2019: Doldu-2