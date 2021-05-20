2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202410768
202410768 | İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 202410768 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 405,48993
İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 457,52028
İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 14207
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202410768
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 405,48993
Tavan Puan: 457,52028
Başarı Sıralaması: 14207
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0
Yerleşen 2020 – 2021: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,32425
Tavan Puan: 427,31178
Başarı Sıralaması: 10511
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 411,9749
Tavan Puan: 415,92967
Başarı Sıralaması : 9520
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 432,55996
Tavan Puan: 437,09810
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 6688
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.