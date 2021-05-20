2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Terc Bölümü Taban, Tavan Puan | 2021901792021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Terc. Bölümü Taban, Tavan Puan | 2021901802021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2022103312021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2022103322021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103402021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103412021 İstanbul 29 Mayıs Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103422021 İstanbul 29 Mayıs Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103432021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2022103442021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202210345
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2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202410653

202410653 | İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202410653

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 202410653 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 369,92782

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 408,52012

İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 24170

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202410653   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,92782

Tavan Puan: 408,52012

Başarı Sıralaması: 24170

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,5877

Tavan Puan: 391,19185

Başarı Sıralaması:  33403

Kontenjan 2019:  49+0

Yerleşen 2019: 49

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 313,85357

Tavan Puan: 379,77083

Başarı Sıralaması :  32900

Kontenjan 2018 :  54+0

Yerleşen 2018 : 54

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,28981

Tavan Puan: 405,13798

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  31359

Kontenjan 2017 :  43+0

Yerleşen 2017 : 43

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İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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