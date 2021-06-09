2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202456967

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 202456967 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Odyometri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 33+0 kişidir. 2020 yılında Odyometri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 33 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 239,12793

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü Başarı Sıralaması: 1055704

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202456967

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,12793

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1055704

Kontenjan 2020 – 2021 : 33+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 33

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,42664

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1202412

Kontenjan 2019: 19+0

Yerleşen 2019: Doldu-19