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2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202455493

202455493 | İstanbul Aydın Üniversitesi Radyoterapi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202455493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Aydın Üniversitesi   Radyoterapi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Radyoterapi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü tercih kod numarası 202455493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   , Vakıf , Radyoterapi  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi  Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Radyoterapi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Taban Puanı: 260,58589

İstanbul Aydın Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Başarı Sıralaması: 810811

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202455493   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 260,58589

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 810811

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,48888

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  545686

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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