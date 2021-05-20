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2021 İstanbul Ayvansaray Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 205090038

205090038 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Ayvansaray Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 205090038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü tercih kod numarası 205090038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban Puanı: 208,74098

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Tavan Puan: 301,34596

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Başarı Sıralaması: 805471

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205090038   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 208,74098

Tavan Puan: 301,34596

Başarı Sıralaması: 805471

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: 30

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: 250,39548

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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