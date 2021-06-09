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2021 İstanbul Ayvansaray Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205053359

205053359 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Ayvansaray Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205053359

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi     Plato Meslek Yüksekokulu   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 205053359 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   , Vakıf , Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü , Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 370,21321

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 179028

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205053359   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi  

FAKÜLTE: Plato Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 370,21321

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 179028

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,02047

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  182034

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: Doldu-2

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