2021 İstanbul Ayvansaray Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205052749
205052749 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 205052749 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü , Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 263,46675
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Başarı Sıralaması: 780955
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205052749
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Plato Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 263,46675
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 780955
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,34619
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 699624
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: Doldu-3