2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202512312

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202512312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 47+0 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 294,54823

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 426,90391

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 240292

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202512312

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,54823

Tavan Puan: 426,90391

Başarı Sıralaması: 240292

Kontenjan 2020 – 2021 : 47+0

Yerleşen 2020 – 2021: 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,62801

Tavan Puan: 429,95261

Başarı Sıralaması: 181494

Kontenjan 2019: 31+0

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,32243

Tavan Puan: 415,42497

Başarı Sıralaması : 190000

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,95363

Tavan Puan: 442,84739

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 197435

Kontenjan 2017 : 32+0

Yerleşen 2017 : 32

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.