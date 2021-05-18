2021 Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1050100222021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110670129İran'ın başkenti Tahran'da İsrail saldırıları protesto edildi!2021 Giresun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1045103472021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108910473Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı2021 Maltepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204112294İşbir Holding kimin? Sahibi kim? | İşbir Holding Yönetim Kurulu Başkanı kimdir?2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300111492Masumlar Apartmanı 34. bölüm full, tek parça izle| TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202512312

2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202512312

202512312 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202512312

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 202512312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü kontenjanı 47+0 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı   Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 294,54823

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 426,90391

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 240292

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202512312   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,54823

Tavan Puan: 426,90391

Başarı Sıralaması: 240292

Kontenjan 2020 – 2021 : 47+0

Yerleşen 2020 – 2021: 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,62801

Tavan Puan: 429,95261

Başarı Sıralaması:  181494

Kontenjan 2019:  31+0

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,32243

Tavan Puan: 415,42497

Başarı Sıralaması :  190000

Kontenjan 2018 :  30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,95363

Tavan Puan: 442,84739

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  197435

Kontenjan 2017 :  32+0

Yerleşen 2017 : 32

taban-puan.jpg

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT