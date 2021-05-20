2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202510758
202510758 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tercih kod numarası 202510758 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Tavan Puan: 456,10458
İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202510758
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 456,10458
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,81506
Tavan Puan: 406,11230
Başarı Sıralaması: 51161
Kontenjan 2019: 16+0
Yerleşen 2019: 16
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 338,55852
Tavan Puan: 412,73138
Başarı Sıralaması : 26100
Kontenjan 2018 : 16+0
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,06133
Tavan Puan: 438,76199
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 21232
Kontenjan 2017 : 17+0
Yerleşen 2017 : 17
İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.