2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750661

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 201750661 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 224,98545

İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1233918

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750661

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Gedik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 224,98545

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1233918

Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,98714

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1294367

Kontenjan 2019: 17+0

Yerleşen 2019: Doldu-17