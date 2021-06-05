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  3. 2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750643

2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750643

201750643 | İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750643

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gedik Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi     Gedik Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 201750643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi   , Vakıf , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 316,77937

İstanbul Gedik Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gedik Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 375937

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750643   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gedik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 316,77937

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 375937

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,82991

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  193953

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

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