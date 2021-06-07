2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201750449

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 201750449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 251,02667

İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 916031

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750449

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Gedik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,02667

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 916031

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,26828

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 629428

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3