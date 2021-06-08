2021 Balıkesir Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1015507522021 Ege Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1034510392021 Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1008506282021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106051237Meteorolog, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu2021 Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069519162021 Karabük Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061506712021 Gazi Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1041903362021 Uşak Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850619Metal Yüzey Kaplamacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750025

2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750025

201750025 | İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750025

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gedik Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi     Gedik Meslek Yüksekokulu   Kaynak Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 201750025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi   , Vakıf , Kaynak Teknolojisi  Bölümü , Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Kaynak Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 303,59747

İstanbul Gedik Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gedik Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 452150

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750025   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gedik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,59747

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 452150

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,2397

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  610758

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: Doldu-2

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT