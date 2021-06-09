2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201790171

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 201790171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , Mimari Restorasyon Bölümü , Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 289,51588

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 550288

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201790171

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Gedik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,51588

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 550288

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,53599

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 431269

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3