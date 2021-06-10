2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201750088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Tahribatsız Muayene Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü tercih kod numarası 201750088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , Tahribatsız Muayene Bölümü , Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tahribatsız Muayene Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Tahribatsız Muayene Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Taban Puanı: 286,36388

İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Başarı Sıralaması: 574741

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750088

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Gedik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,36388

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 574741

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,7664

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 577988

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3