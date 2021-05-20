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2021 İstanbul Gelişim Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202712364

202712364 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202712364

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 202712364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 62+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 211,1484

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 317,42450

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 796303

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202712364   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,1484

Tavan Puan: 317,42450

Başarı Sıralaması: 796303

Kontenjan 2020 – 2021 : 62+0

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,66216

Tavan Puan: 228,58227

Başarı Sıralaması:  802205

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 238,00716

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 280,44706

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  15+0

Yerleşen 2017 : 9

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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