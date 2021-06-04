2021 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005903442021 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005504352021 Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3007500812021 Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2065519192021 İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2084507472021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2025513132021 İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024549892021 İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024549352021 Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2003516212021 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300590345
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2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202751974

202751974 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202751974

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü tercih kod numarası 202751974 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi   , Vakıf , Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 51 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban Puanı: 219,84962

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1302742

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202751974   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 219,84962

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1302742

Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 51

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,43001

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1401615

Kontenjan 2019:  47+0

Yerleşen 2019: Doldu-47

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