2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202790465

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202790465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 270,50053

İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790465

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 270,50053

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,032

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 752141

Kontenjan 2019: 2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,2089

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 797000

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 4

İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.