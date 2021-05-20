2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Terc Bölümü Taban, Tavan Puan | 2021901792021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Terc. Bölümü Taban, Tavan Puan | 2021901802021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2022103312021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2022103322021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103402021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103412021 İstanbul 29 Mayıs Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103422021 İstanbul 29 Mayıs Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2022103432021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2022103442021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202210345
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2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202712522

202712522 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202712522

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 202712522 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 231,16674

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 371,62998

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 70473

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202712522   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,16674

Tavan Puan: 371,62998

Başarı Sıralaması: 70473

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0

Yerleşen 2020 – 2021: 55

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 332,04554

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  28+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 337,81634

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  54+0

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 323,53986

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  54+0

Yerleşen 2017 : 46

taban-puan.jpg

İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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