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2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202790466

202790466 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202790466

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202790466 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 275,30459

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 305,70605

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 413175

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790466   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,30459

Tavan Puan: 305,70605

Başarı Sıralaması: 413175

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,56604

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  261644

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,55506

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  326000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,75112

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  186312

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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