2021 İstanbul Medeniyet Üni. Fizik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105410178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , Fizik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Fizik Mühendisliği Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 443,34846

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105410178

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 443,34846

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 24

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 342,60090

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: 19

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 293,69036

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 25+1

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 302,73038

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 13

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.