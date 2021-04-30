2021 İstanbul Medeniyet Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410151
105410151 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105410151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 374,01606
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 386,29887
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 127682
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105410151
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,01606
Tavan Puan: 386,29887
Başarı Sıralaması: 127682
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,27916
Tavan Puan: 384,30248
Başarı Sıralaması: 132325
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 311,78181
Tavan Puan: 334,61849
Başarı Sıralaması : 138000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,69564
Tavan Puan: 349,86922
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 112211
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.