2021 İstanbul Medeniyet Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105410151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 374,01606

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 386,29887

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 127682

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105410151

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,01606

Tavan Puan: 386,29887

Başarı Sıralaması: 127682

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,27916

Tavan Puan: 384,30248

Başarı Sıralaması: 132325

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 311,78181

Tavan Puan: 334,61849

Başarı Sıralaması : 138000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,69564

Tavan Puan: 349,86922

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 112211

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.