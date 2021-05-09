2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203111087

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203111087 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 307,22737

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 325,34154

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 262732

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111087

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,22737

Tavan Puan: 325,34154

Başarı Sıralaması: 262732

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,2257

Tavan Puan: 314,04710

Başarı Sıralaması: 230528

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,8557

Tavan Puan: 308,37103

Başarı Sıralaması : 225000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,71316

Tavan Puan: 361,22328

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 169868

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.