2021 İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204790531

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 204790531 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 459,6943

İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Tavan Puan: 473,32292

İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 4518

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204790531

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 459,6943

Tavan Puan: 473,32292

Başarı Sıralaması: 4518

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,02026

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 4546

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 444,06769

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 4710

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,538

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3863

Kontenjan 2017 : 3+0

Yerleşen 2017 : 3

İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Çince Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.