2021 İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204752215

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobil Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 204752215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Mobil Teknolojileri Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mobil Teknolojileri Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Mobil Teknolojileri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 311,97465

İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Okan Üniversitesi Mobil Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: 402350

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204752215

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,97465

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 402350

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,94771

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 334680

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3