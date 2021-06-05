2021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208150743

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 208150743 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 286,65465

İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 572464

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208150743

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,65465

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 572464

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,0025

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 500518

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3