2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203210034
203210034 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 203210034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 365,71664
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 415,65571
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 25389
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203210034
ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 365,71664
Tavan Puan: 415,65571
Başarı Sıralaması: 25389
Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0
Yerleşen 2020 – 2021: 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,09639
Tavan Puan: 397,17299
Başarı Sıralaması: 27019
Kontenjan 2019: 24+0
Yerleşen 2019: 24
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 335,87399
Tavan Puan: 384,94593
Başarı Sıralaması : 26800
Kontenjan 2018 : 24+0
Yerleşen 2018 : 24
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,77901
Tavan Puan: 404,09785
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 21288
Kontenjan 2017 : 28+0
Yerleşen 2017 : 28
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.