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2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203211289

203211289 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203211289

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   İslam İktisadı ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü tercih kod numarası 203211289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , İslam İktisadı ve Finans Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslam İktisadı ve Finans Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında İslam İktisadı ve Finans Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Taban Puanı: 300,8587

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Tavan Puan: 335,08169

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 288157

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203211289   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,8587

Tavan Puan: 335,08169

Başarı Sıralaması: 288157

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,51583

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  303464

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,06599

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  165000

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,5649

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  154550

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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