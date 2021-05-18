2021 Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1009102672021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2016107872021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 3001100972021 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1031302072021 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035302032021 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1039107162021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2032104762021 Beykent Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2007111332021 Gümüşhane Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1047900602021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810117
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203210476

2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203210476

203210476 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203210476

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 203210476 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 318,83068

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 385,88012

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 142922

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203210476   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,83068

Tavan Puan: 385,88012

Başarı Sıralaması: 142922

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,22191

Tavan Puan: 349,95539

Başarı Sıralaması:  237137

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,02067

Tavan Puan: 349,42627

Başarı Sıralaması :  81700

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,09126

Tavan Puan: 381,59507

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  83747

Kontenjan 2017 :  20+0

Yerleşen 2017 : 20

taban-puan.jpg

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT