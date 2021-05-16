2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203211283
203211283 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 203211283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 412,03188
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 426,58669
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 7547
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203211283
ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 412,03188
Tavan Puan: 426,58669
Başarı Sıralaması: 7547
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0
Yerleşen 2020 – 2021: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,99374
Tavan Puan: 508,77381
Başarı Sıralaması: 19056
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 388,50193
Tavan Puan: 485,18918
Başarı Sıralaması : 14900
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.