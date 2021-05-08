2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 203210934

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 203210934 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 333,6553

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 478,90175

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 175327

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203210934

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,6553

Tavan Puan: 478,90175

Başarı Sıralaması: 175327

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,46525

Tavan Puan: 347,40537

Başarı Sıralaması: 136880

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,81023

Tavan Puan: 324,33055

Başarı Sıralaması : 165000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,44428

Tavan Puan: 387,52703

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 98282

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.