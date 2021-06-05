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  3. 2021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206851422

2021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206851422

206851422 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206851422

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu    İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 206851422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü , İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 293,16709

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 523019

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206851422   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,16709

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 523019

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,03817

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  516269

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6

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