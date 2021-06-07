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2021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206851334

206851334 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206851334

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu    İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   İç Mekan Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 206851334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , İç Mekan Tasarımı  Bölümü , İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı  Bölümü kontenjanı 50+0 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 50 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 194,37003

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İç Mekan Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1654580

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206851334   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,37003

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1654580

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 50

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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