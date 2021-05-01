2021 İstanbul Teknik Üni. Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510398

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Jeofizik Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Jeofizik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 363,18697

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 396,72608

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 140986

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510398

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Maden Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,18697

Tavan Puan: 396,72608

Başarı Sıralaması: 140986

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,76674

Tavan Puan: 379,55714

Başarı Sıralaması: 141637

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,74154

Tavan Puan: 417,36635

Başarı Sıralaması : 146000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,42054

Tavan Puan: 353,37836

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 118681

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.