2021 İstanbul Teknik Üni. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510398
105510398 | İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Jeofizik Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Jeofizik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 363,18697
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 396,72608
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 140986
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510398
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Maden Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 363,18697
Tavan Puan: 396,72608
Başarı Sıralaması: 140986
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,76674
Tavan Puan: 379,55714
Başarı Sıralaması: 141637
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 306,74154
Tavan Puan: 417,36635
Başarı Sıralaması : 146000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,42054
Tavan Puan: 353,37836
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 118681
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.