2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1103104082021 Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1121101412021 Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2007112842021 Ankara Sosyal Bilimler Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1109101132021 Doğuş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2012111712021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1077100362021 İstanbul Kent Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2087501732021 Uluslararası Final Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 3013900402021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1073100582021 Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100810347
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203410729

2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203410729

203410729 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203410729

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 203410729 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı   Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 379,20364

İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 421,68930

İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 26201

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410729   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 379,20364

Tavan Puan: 421,68930

Başarı Sıralaması: 26201

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,69078

Tavan Puan: 439,59058

Başarı Sıralaması:  4890

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 404,92028

Tavan Puan: 420,52893

Başarı Sıralaması :  7370

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,32774

Tavan Puan: 444,10428

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  17691

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT