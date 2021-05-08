2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410377
203410377 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203410377 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 82+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 381,21207
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 420,51915
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 66036
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203410377
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 381,21207
Tavan Puan: 420,51915
Başarı Sıralaması: 66036
Kontenjan 2020 – 2021 : 82+0
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,14815
Tavan Puan: 384,11921
Başarı Sıralaması: 61525
Kontenjan 2019: 38+0
Yerleşen 2019: 38
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 355,23669
Tavan Puan: 368,97980
Başarı Sıralaması : 63500
Kontenjan 2018 : 38+0
Yerleşen 2018 : 38
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,46488
Tavan Puan: 410,60940
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45204
Kontenjan 2017 : 38+0
Yerleşen 2017 : 38
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.