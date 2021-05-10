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2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410774

203410774 | İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410774

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 203410774 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 234,02264

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 309,32356

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 721637

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410774   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,02264

Tavan Puan: 309,32356

Başarı Sıralaması: 721637

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,88226

Tavan Puan: 271,98891

Başarı Sıralaması:  690999

Kontenjan 2019:  12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 251,51136

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  26+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 266,49264

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  30+0

Yerleşen 2017 : 19

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İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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