2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 203410059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 253,85396

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 305,56119

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 553947

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410059

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,85396

Tavan Puan: 305,56119

Başarı Sıralaması: 553947

Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0

Yerleşen 2020 – 2021: 51

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,94163

Tavan Puan: 297,38286

Başarı Sıralaması: 444001

Kontenjan 2019: 27+0

Yerleşen 2019: 27

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,8973

Tavan Puan: 285,62123

Başarı Sıralaması : 419000

Kontenjan 2018 : 24+0

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,19047

Tavan Puan: 336,90123

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 265668

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.