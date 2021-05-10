2021 Ordu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083100822021 Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2041904092021 Karadeniz Teknik Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puan| 1062102472021 Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1050103582021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 1073901052021 Süleyman Demirel Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puan| 1092101322021 Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1093701462021 Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1092100532021 Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1070103432021 Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106710181
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203490152

2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203490152

203490152 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203490152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203490152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 229,19185

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 243,90363

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 769978

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203490152   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,19185

Tavan Puan: 243,90363

Başarı Sıralaması: 769978

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT