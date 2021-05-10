2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203490152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203490152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 229,19185

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 243,90363

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 769978

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203490152

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,19185

Tavan Puan: 243,90363

Başarı Sıralaması: 769978

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.