2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203410544

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203410544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 253,91426

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 340,24726

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 553497

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410544

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,91426

Tavan Puan: 340,24726

Başarı Sıralaması: 553497

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0

Yerleşen 2020 – 2021: 55

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,43472

Tavan Puan: 307,28778

Başarı Sıralaması: 644387

Kontenjan 2019: 54+0

Yerleşen 2019: 54

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 329,87271

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+0

Yerleşen 2018 : 57

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,67412

Tavan Puan: 331,53714

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 327564

Kontenjan 2017 : 43+0

Yerleşen 2017 : 43

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.